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İstanbul – 1964

22 Okunma — 24 Mart 2022 11:53
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Maurice Pialat

1925 doğumlu ve Fransa kökenli bir yönetmen olan Maurice Pialat, 60’lı yıllarda çektiği belgesellerle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Pialat 1964 senesinde ülkemize gelmiş ve “Bosphore” adlı kısa bir İstanbul belgeseli çekmiştir. Muhtemelen birçoğumuzun daha önce görmediği bu sıradışı çalışma, bugün İstanbul’da yaşayanların bile neredeyse görmediği tarihi ve kültürel mirasları tüm sadeliği ile bize anlatıyor.
Belgeseldeki anlatım Fransızca olmasına rağmen bizleri eski günlere götüren ve gözlerimizi bir an bile olsa kapatmamıza izin vermeyen Boshphore,  İstanbul’un Osmanlı’dan kalan o eski ihtişamı ile çırılçıplak karşımızda. 50’li yıllarda başlayan göç dalgasının henüz İstanbul’u esir almadığı zamanları yansıtan bu belgeseli keyifle izleyeceğinize eminim.

İşte Fransız belgeselcinin gözünden 1964′ün İstanbul’u..

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